Preziosi Milan, le prime clamorose voci: il patron del Genoa sarebbe interessato a prendere il 51% del Diavolo, ma per adesso sembra quasi fantascienza…

La notizia è da prendere con le pinze, ma sta iniziando a circolare. Enrico Preziosi, presidente del Genoa, sarebbe interessato a acquisire le quote di maggioranza del Milan. A far girare la news, che se fosse vera sarebbe la grande bomba dell’estate, è TeleLombardia nella trasmissione QSVS. Al momento non ci sono riscontri sull’affare tra Preziosi e il Milan e la notizia ha già scatenato i social: c’è chi dà contro a chi ha riportato il tutto, ma soprattutto chi scherza sulla veridicità dell’operazione. A prescindere da ciò che succede su Twitter, c’è da registrare quest’ultima novità per il Milan.

Certo, Preziosi era un amico di Galliani e ha avuto spesso a che fare col Milan di Berlusconi. Da quando il Diavolo è passato ai cinesi, il patron del Genoa si è defilato. Ora sarebbe pronto a tornare alla carica: avrebbe dato la disponibilità a comprare il 20% del Milan e poi a salire progressivamente al 51%; la manifestazione di interesse sarebbe stata ufficializzata anche se non è stata resa pubblica. Il condizionale è ovviamente d’obbligo, anche perché si tratta di uno scenario clamoroso. Per ora va detto che sembra più fantascienza che realtà, ma attendiamo riscontri ufficiali.