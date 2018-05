La Juventus segue Ter Stegen, portiere del Barcellona. Il numero uno del Barcellona è finito nel mirino dei bianconeri

La Juventus è sulle tracce di Marc-André Ter Stegen. Il portiere tedesco, classe 1992, difende la porta del Barcellona e si è confermato ad altissimi livelli anche in questa stagione. Il portiere si è messo in mostra nella formazione di Valverde ma in estate potrebbe cambiare maglia. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il portiere del Barcellona sarebbe finito nel mirino del club bianconero. La Juve cerca un nuovo portiere dopo l’addio di Buffon, promesso sposo del PSG, e non starebbe seguendo solo Mattia Perin del Genoa.

Secondo Don Balon infatti la Juventus vuole il numero uno del Barcellona Marc-André Ter Stegen. L’estremo difensore, come detto, ha disputato un’ottima stagione ed è considerato uno dei migliori portieri al mondo insieme ai soliti Courtois, De Gea, Oblak, Neuer, ecc. La Juventus, lasciato partire Gigi Buffon, starebbe lavorando sotto traccia per il portiere del Barcellona. Marotta ha annunciato grandi colpi in cantieri e un colpo importante per rimpiazzare Gigi Buffon. La Juve è in corsa per Mattia Perin, ha l’intesa con il portiere ma non con il Genoa e avrebbe deciso di offrire 80 milioni per Ter Stegen!