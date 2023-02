Terremoto Turchia, Demiral si stringe vicino al suo Paese

La vicinanza da parte del difensore dell’Atalanta Demiral nei confronti della sua gente dopo il terremoto in Turchia

Il terremoto in Turchia ha sconvolto tutti vista la morte di oltre 2.300 persone. Tale avvenimento ha toccato nel profondo anche molti calciatori nazionali, anche il difensore dell’Atalanta Merih Demiral.

Ülkemin insanlarını bu halde görmek, acılarına tanıklık etmek içimi yakıyor. Allah yardımcıları olsun. Hep birlikte bunun da üstesinden geleceğiz inşallah.



En ufak bir ihmali olanları ise Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın.



Söylenecek başka bir şey bulamıyorum. — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 6, 2023

Tramite il profilo Twitter, il giocatore nerazzurro recita: «Mi fa male il cuore vedere la gente del mio paese in questo stato e assistere al loro dolore. Spero che Dio li aiuti. Spero che insieme supereremo tutto questo. Coloro che hanno la minima negligenza, lascia che lo facciano come Dio sa. Non riesco a pensare a nient’altro da dire. State lontano da edifici danneggiati».