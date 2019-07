Theo Hernandez alla Madonnina: il terzino del Milan in stampelle – VIDEO

Theo Hernandez alla Madonnina per ulteriori controlli alla caviglia dopo l’infortunio subito. Il terzino del Milan in stampelle

(dall’inviato a Milano) – Nuovi controlli alla caviglia per Theo Hernandez. Il terzino del Milan, che si è infortunato in International Champions Cup contro il Bayern Monaco, questa mattina si è recato presso la clinica Madonnina per ulteriori controlli.

Il francese ex Real Madrid è sceso dall’auto con le stampelle. Nel centro medico anche Rafael Leao, pronto a diventare un nuovo giocatore rossonero.

Intorno alle 11.20, il francese ha lasciato la clinica. A differenza dell’andata, è uscito poggiando il piede destro: forse un segnale che gli esami hanno evidenziato un miglioramento.