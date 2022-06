Thiago Motta: «Anno intenso, porterò lo Spezia sempre nel cuore». Il tecnico saluta la sua ex squadra

Dopo la rescissione, Thiago Motta ha deciso di pubblicare un comunicato d’addio alo Spezia.

«È stato un anno intenso, ricco d’emozioni con la soddisfazione finale di aver raggiunto il nostro obiettivo sportivo. Voglio ringraziare la famiglia Platek, Robert e Philip, per la fiducia accordatami; i miei giocatori per il loro impegno e determinazione che non hanno mai fatto mancare durante tutta la stagione; e non da ultimi, i tifosi e tutta la gente di La Spezia per il loro supporto ed affetto che porterò sempre con me. Andemo Aquile, grazie di tutto».