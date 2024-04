Thiago Motta sul futuro: «A Bologna non mi manca nulla, ma...»

Le parole di Thiago Motta sul suo futuro in quel di Bologna tra Champions e la gara contro il Frosinone

Ecco le parole in conferenza stampa dell’allenatore del Bologna Thiago Motta in vista della gara contro il Frosinone.

«Siamo cresciuti insieme e come squadra, migliorando tutti tantissimo. I ragazzi mi aiutano ogni giorno a capire qual è la cosa migliore per la squadra, ad essere tutti i giorni concentrato sul mio lavoro per ottenere il massimo da loro, dentro e fuori dal campo. Tutto questo mi ha dato grande stimolo per cercare di creare qualcosa di nuovo, per mantenere un livello alto e una sana concorrenza tra tutti i componenti del gruppo. A Bologna ho tutte le cose che mi servono per dare il meglio, a partire dai ragazzi. In questi giorni ci siamo preparati a un match difficile come quello contro il Frosinone, una squadra organizzata e ben allenata, con giocatori forti e di prospettiva»