Thiago Motta: «La squadra porta a casa delle certezze, abbiamo mancato il 3-1»

Thiago Motta a DAZN: «Affrontare la Juve non è semplice. Oggi torniamo a casa con delle certezze»

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la partita contro la Juventus, il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha commentato il match del Picco. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «La squadra porta a casa delle certezze. Giocare contro una Juventus che ha bisogno di punti non era semplice. Potevamo anche andare sul 3-1 ma non siamo riusciti a portare a casa punti. Abbiamo fatto bene solo a momenti».

VITTORIA SFUMATA – «Cosa è mancato per vincere la gara? Fare gol. Abbiamo fatto bene, ma se non si fa gol cambia la partita. Sono contento per quello che ho visto in campo, abbiamo giocato da squadra».

ATTACCO – «Avere questi giocatori, soprattutto Mbala, è utile per aumentare la nostra pericolosità offensiva. Abbiamo tanta varietà in attacco, dobbiamo sfruttarla bene».

DIFESA – «Con i ragazzi siamo d’accordo del fatto che la fase difensiva è fatta bene ma non è ancora sufficiente. Oggi abbiamo scelto di pressare alto la Juve ma solo a momenti, sono contento per come abbiamo giocato».