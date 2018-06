Thiago Silva fa sognare il Milan: «Mi piacerebbe chiudere la carriera in rossonero»

Il difensore del PSG, Thiago Silva, ha parlato del suo futuro ma anche dei suoi trascorsi al Milan. Ecco le sue parole

Thiago Silva di nuovo al Milan? E’ il difensore brasiliano del PSG ad alimentare le voci di calciomercato sul suo conto. Il centrale, impegnato attualmente nel Mondiale con il Brasile, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo futuro e, come sempre, ha avuto parole lusinghiere per il club rossonero, non escludendo un clamoroso ritorno nel prossimo futuro: «Ho 33 anni ma questo non è un problema per me. L’età lasciamola ai documenti, in campo cambia tutto. Io di nuovo al Milan? Sarebbe bellissimo tornarci, la speranza c’è sempre».

Il difensore ha poi proseguito: «Il Milan è nel mio cuore e lo sarà sempre. Sono un grande tifoso e seguo ogni vicenda con grande trasporto: il calcio italiano ed europeo ha bisogno del vero Milan. La strada purtroppo sembra lunga ma certe problematiche sono da mettere in conto quando si cambia tanto: non è mai semplice per i nuovi calciatori, per la dirigenza ma soprattutto per il tecnico». Thiago Silva ha esaltato Rino Gattuso, suo ex compagno di squadra, e poi apre a un ritorno al Milan: «Mai dire mai. Come potrei dire di no al Milan? Tornare, magari per chiudere la carriera, sarebbe bellissimo».