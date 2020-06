Thiago Silva, i numeri che servono al Milan – VIDEO

Il Milan sogna il ritorno di Thiago Silva in vista della prossima stagione: il brasiliano potrebbe non rinnovare con il PSG – VIDEO

Il Milan sogna il ritorno di Thiago Silva in vista della prossima stagione di Serie A. Il difensore brasiliano potrebbe non rinnovare il proprio contratto con il Paris Saint-Germain, in scadenza il 30 giugno 2020.

Nonostante l’età, Thiago Silva potrebbe rivelarsi un valore aggiunto per la squadra rossonera, che si appresta a vivere un nuovo corso targato Ralf Rangnick.