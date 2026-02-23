Thiaw ha già stregato Newcastle e Premier League: tre top club sulle tracce dell’ex Milan! Il prezzo del difensore e dove potrebbe trasferirsi in estate

Thiaw ha conquistato il Newcastle e la Premier League: tre top club vogliono l’ex Milan! Il prezzo fissato e dove potrebbe andare in estate

Acquistato la scorsa estate dal Newcastle, il difensore centrale tedesco-senegalese Malick Thiaw ci ha messo pochissimo a prendersi la Premier League. Le sue prestazioni di altissimo livello lo hanno reso rapidamente un titolare inamovibile dei Magpies, attirando inevitabilmente le attenzioni dei top club continentali in vista della prossima finestra di mercato estiva.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Le pretendenti e i numeri della stagione

Secondo quanto riportato dal portale SportsBoom, il ventiquattrenne è finito nel mirino di tre superpotenze calcistiche:

• Manchester United e Bayern Monaco: starebbero già pianificando un assalto per rinforzare le rispettive retroguardie.

• Liverpool: anche i Reds sarebbero fortemente attratti dall’esplosività e dal profilo dell’ex rossonero.

Le statistiche della sua annata giustificano ampiamente questo clamore. In 40 presenze complessive tra tutte le competizioni, Thiaw ha collezionato un bottino notevole per un difensore centrale, mettendo a referto 5 reti e 1 assist. Attualmente il portale specializzato Transfermarkt fissa il valore del suo cartellino intorno ai 40 milioni di euro, ma è evidente che in caso di cessione il Newcastle chiederà una somma decisamente più alta per lasciar partire il suo gioiello.

Testa ai playoff di Champions

Voci di mercato a parte, il presente di Thiaw e del Newcastle è focalizzato esclusivamente sul campo. Domani gli inglesi disputeranno l’atteso match di ritorno dei playoff di Champions League contro il Qarabag. Una sfida che vede i Magpies tranquillissimi dopo il 6-1 ottenuto la scorsa settimana.