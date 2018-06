Rafinha torna all’Inter? Thohir: «Ancora non è chiusa»

Erick Thohir apre la porta a Rafinha e si gode un’Inter tutta nuova in vista della Champions League. Le dichiarazioni dell’ex presidente nerazzurro

L’Inter può ancora prendere Rafinha? Erick Thohir dice di sì. L’ex presidente dei nerazzurri è ancora socio dell’Inter e non si sa quando cederà, e se cederà, le sue quote. Intanto si gode una squadra tutta nuova, che sul mercato ha chiuso oggi l’affare Politano e si appresta a giocare la Champions League dopo molti anni. Lo farà con Luciano Spalletti, che Thohir ritiene una garanzia per il futuro della sua squadra, ma soprattutto lascia uno spiraglio aperto per l’affare Rafinha. Radja Nainggolan non esclude il brasiliano del Barcellona, a quanto pare.

«Per Rafinha non è ancora chiusa. Siamo arrivati in Champions ed è ovvio che uno come Luciano Spalletti vada tenuto. È stato cruciale per il ritorno dell’Inter nell’Europa che conta. Dobbiamo seguire le sue volontà nella costruzione della squadra. Dobbiamo rinforzare la difesa e prendere qualcuno davanti. La Champions era una strategia a lungo termine, abbiamo pensato in primo luogo all’Europa League. Abbiamo voluto lavorare gradualmente, e non dimentichiamo che c’è un Fair Play Finanziario da rispettare» è quanto ha detto Thohir ai microfoni di Topskor.