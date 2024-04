Thuram, sarà lui ad essere sacrificato in casa Inter. Le ultime

Thuram Inter, addio in estate nella prossima sessione di calciomercato estiva. Una cessione simile a quella di Onana l’anno scorso

Nelle ultime settimane rimbalzano alcune voci che parlano di un possibile addio di Marcus Thuram all’Inter.

Nel mezzo della sessione di calciomercato estiva, Alfredo Pedullà nel suo editoriale per Sportitalia ha voluto parlare della situazione.

PLUSVALENZA COME ONANA? – «L’Inter non intende speculare su Marcus Thuram, malgrado qualcuno abbia già deciso che il francese farà la fine di Onana per una questione di plusvalenza irrinunciabile essendo arrivato anche lui a parametro zero. L’Inter oggi non ha proprio previsto uno scenario del genere, pur sapendo che il mercato cambia in dieci minuti e conoscendo il valore altissimo della clausola. Certo, se hai speso 0 e ti portano tanti soldi come minimo ci pensi, ma per ora si tratta di aria fritta».

VIA SOLO SE CHIEDE LA CESSIONE – «L’Inter sta ragionando sul fatto di aver aggiunto Taremi ai due titolari di oggi, con calma farà valutazioni sull’opportunità di fare un altro colpo in attacco. Ma che prescinde dalla cessione di Thuram, a meno che non sia Marcus a chiedere di cambiare aria. E oggi queste indicazioni non le abbiamo, pur essendo soltanto poco dopo metà aprile e non a fine maggio».