Thuram Inter, gli 80 milioni di motivi per la sua cessione

Thuram potrebbe essere il sacrificato di lusso dell’Inter perché il Psg gli ha messo gli occhi addosso con l’addio di Mbappé

Thuram potrebbe essere il sacrificato di lusso dell’Inter perché il Psg gli ha messo gli occhi addosso con l’addio di Mbappé.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Marotta e Ausilio non si siederanno al tavolo per trattare per cifre inferiori a 80 milioni. Sarebbe una plusvalenza record per i nerazzurri che userebbero quei soldi per andare sul mercato e convincere Buongiorno e Gudmundsson ad accettare le avances del club.