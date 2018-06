Tielemans fa gola: Juve e Milan pronte alla sfida

Juventus e Milan seguono il talento Tielemans, di proprietà del Monaco. Possibile derby italiano per il giovane belga

Juventus e Milan sono pronte a darsi battaglia per Youri Tielemans. Il centrocampista classe 1997 di proprietà del Monaco, è stato acquistato dal club monegasco un anno fa per circa 25 milioni e ha già collezionato 40 presenze nella sua carriera tra Europa League e Champions League. Il calciatore potrà mettersi ulteriormente in vetrina al Mondiale ma Juve e Milan dovranno fare in fretta per non far entrare in corsa anche le big inglesi o spagnole. Il centrocampista belga, a lungo ai box per un infortunio quest’anno, ha sempre molto mercato.

Secondo La Gazzetta dello Sport, nonostante una prima stagione non indimenticabile in Francia, soprattutto per i problemi fisici di cui sopra, Youri Tielemans continua ad attirare su di sé le attenzioni dei grandi club. La Juventus lo segue sin dai tempi dell’Anderlecht ma anche Massimiliano Mirabelli è un estimatore del centrocampista belga, anche se la Premier sarebbe la sua prima scelta per proseguire la carriera. Le big della Premier non hanno ancora presentato offerte e Juventus e Milan sono vigili. Youri Tielemans è uno dei migliori prospetti del calcio mondiale e potrebbe arrivare in Italia: Juve e Milan però devono fare in fretta.