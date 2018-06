Mondiale 2018 a Mediaset, è tutto pronto per Tiki Taka Russia: ospite della prima puntata dello show condotto da Pierluigi Pardo sarà il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri

Mondiale 2018 al via giovedì 14 giugno 2018 con la gara inaugurale tra i padroni di casa della Russia e l’Arabia Saudita: il torneo più prestigioso al mondo sarà trasmesso sulle reti Mediaset e il Biscione ha organizzato una programmazione ad hoc per l’appuntamento più atteso dagli appassionati di calcio. Domani sarà, mercoledì 13 giugno 2018 alle 21.25, andrà in onda su Italia 1 la prima puntata di Tiki Taka Russia, show condotto dal telecronista Pierluigi Pardo e che vedrà partecipare anche Andrea Pucci, Cristiano Militello e Ria Antoniou.

Quella di domani sarà una puntata speciale, in cui verranno anticipati i principali temi legati al Mondiale 2018. E ci sarà un ospite di eccezione: parliamo di Massimiliano Allegri. L’allenatore della Juventus sarà in collegamento dalla sua Livorno e commenterà le notizie e i reportage dalla Russia insieme ad un cast di altissimo profilo: in studio Ciro Ferrara e Paolo Ruffini, mentre in collegamento dalla Piazza Rossa di Mosca ci saranno i talent di Mediaset Javier Zanetti e Paolo Rossi.

