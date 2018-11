Il difensore è in scadenza con il Tolosa. Mossa della Juve per bloccare Todibo: le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus non molla la pista Jean Clair Todibo, difensore francese classe ’99 di proprietà del Tolosa. Il calciatore ha il contratto in scadenza a giugno e potrebbe andare via a parametro zero. Il presidente del Tolosa continua a ribadire l’incedibilità del talentino francese, nonostante la scadenza contrattuale, nel prossimo mercato di gennaio. Le richieste non mancano ma il Tolosa non molla e spera nel rinnovo, anche in extremis. Difficile però al momento pensare al rinnovo del contratto del difensore centrale.

Tanti i club che hanno mosso i primi passi verso il gioiellino francesi, tra questi la Juventus. I bianconeri intrigano particolarmente il francese: la presenza di Cristiano Ronaldo può essere uno stimolo importante per il giovane calciatore ma anche la presenza della BBC può giocare un ruolo importante nella corsa a Todibo. Il difensore potrebbe imparare tanto da Bonucci, Barzagli e Chiellini ed è tentato dai bianconeri. I soli dubbi sono legati a un possibile impiego nell’immediato: Todibo può conquistare una maglia per il futuro ma nell’immediato la Juve ha le spalle coperte. Il giocatore però sta riflettendo sul futuro e conta di decidere nel giro di 10 giorni. La Juve è alla finestra.