Lazio Milan, Tomori: «Vi svelo le mie condizioni»

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato prima della sfida di campionato contro la Lazio all’Olimpico

Fikayo Tomori è pronto per Lazio Milan. Il difensore di Stefano Pioli partirà dalla panchina per via delle sue condizioni, ma ai microfoni di Dazn ha spiegato che si sente pronto eventualmente per scendere in campo.

RITORNO – «Sono felice di essere di nuovo con la squadra. Mi erano mancate le emozioni dei giorni della partita. La squadra ha fatto bene. Abbiamo guadagnato punti sul secondo posto, oggi è un’altra opportunità di accorciare il gap».

QUANTI MINUTI HA NELLE GAMBE – «Vediamo, io sono pronto ad andare sul campo. Se gioco 5′ o 50′ sono pronto».