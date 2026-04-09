Tomori Milan, legame solido e svolta vicina: ad un passo l’accordo per il rinnovo! La situazione sul futuro del difensore inglese

Mentre la squadra di Massimiliano Allegri si prepara al rush finale della stagione 2026, la dirigenza del Milan è già al lavoro per blindare i suoi pilastri più importanti. Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, il nome in cima alla lista delle priorità è quello di Fikayo Tomori, il difensore inglese che sta vivendo una stagione straordinaria. Il titolo del quotidiano è chiaro: “Tomori per il rinnovo, l’obiettivo è il 2030”.

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Tomori pronto a rinnovare con il Milan fino al 2030

Il rinnovo di Tomori rappresenta un segnale forte della volontà reciproca di proseguire il percorso iniziato cinque anni fa. Durante questo periodo, il difensore inglese è diventato uno dei leader indiscussi dello spogliatoio rossonero. Il legame tra Tomori e il Milan è solido, e il 28enne sembra entusiasta all’idea di continuare la sua avventura con i colori rossoneri. Nonostante l’interesse di numerosi top club internazionali, soprattutto dalla Premier League, Tomori ha deciso di restare a Milano, rifiutando ogni destinazione durante la scorsa sessione estiva di mercato.

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Futuro rossonero: rinnovo fino al 2030

Il contratto di Tomori scadrà nel 2027, ma la società rossonera è pronta a prolungarlo fino al 30 giugno 2030, rendendo il centrale un simbolo del presente e del futuro del club. La sua esperienza e leadership nella difesa sono fondamentali per il Milan, che punta a guidarlo in una nuova era, inclusa la prossima partecipazione alla Champions League. Con questo rinnovo, Tomori diventa il fulcro su cui costruire la difesa rossonera nei prossimi anni.

L’operazione conferma l’intenzione del club di mantenere una rosa competitiva e di investire nei propri giocatori chiave. Tomori, dunque, non sarà solo una colonna portante della squadra, ma anche un elemento cruciale per il futuro del Milan, sia in Italia che in Europa.