La Vecchia signora si muove sul mercato dei giovani. Calciomercato Juve: da Trincao a Tonali, i bianconeri pensano al futuro

La Juventus vuole svecchiare la sua rosa e pensa al futuro, guardando in Italia ma soprattutto all’estero. Il club bianconero ha messo nel mirino numerosi talenti dal ’99 in giù. Il primo obiettivo è Leonardo Balerdi, classe ’99, difensore centrale dal fisico imponente e dal piede educato, di proprietà del Boca Juniors. Un altro centrale dal piede educato è sicuramente Matthijs de Ligt, punto fermo dell’Ajax e dell’Olanda, anche lui classe ’99. Un altro nato nel 1999 e che sta ben figurando in Portogallo è Francisco Trincao, esterno d’attacco di proprietà del Braga, obiettivo dei grandi club, gestito da Jorge Mendes.

In Italia invece, oltre a bomber Piatek del Genoa (classe ’95), gli occhi dei bianconeri si sono posati su Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 di proprietà del Brescia è considerato l’erede naturale di Andrea Pirlo ma piace anche a Chelsea e Inter e il presidente Cellino ha già fissato un prezzo altissimo, attorno ai 25 milioni. In Italia sono seguiti anche i difensori Joachim Andersen, classe 1996, considerato il nuovo Skriniar e di proprietà della Sampdoria e Nikola Milemnkovic, il muro serbo della Fiorentina, nato nel 1997.