Il Torino ha superato il Brixen in amichevole per 5-1: tutti i marcatori del match che ha visto primeggiare i granata

Il Torino ha superato il Brixen in amichevole con un netto 5-1. Buono anche il secondo test per la formazione allenata da Juric, in rete con Verdi, Baselli e Zaza (più due autogol degli altoatesini). Prossimo appuntamento martedì 27 luglio, a Bressanone, contro l’Al Fateh.