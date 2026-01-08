Torino, il futuro di Zakaria Aboukhlal al centro dei rumors di calciomercato, l’idea del patron Urbano Cairo

Il Torino ha inanellato un altro – ennesimo – (potenziale) salto di qualità fallito. Il ko maturato ieri sera contro l’Udinese in casa testimonia ancora una volta alcune delle lacune strutturali della rosa di Marco Baroni oltre che spento le speranze della piazza (timidamente riaccese dopo la precedente vittoria con il Verona). Amareggiato per il risultato confezionato contro i friulani è sembrato anche il patron del club piemontese Urbano Cairo, quando – qualche minuto prima della mezzanotte – ha raggiunto i giornalisti presenti al Grande Torino per la consueta intervista post match.

Non solo il commento su Torino Udinese, Cairo si è soffermato anche sul calciomercato. Nessuna specifica trattativa menzionata in entrata, il patron si limita a confermare:«Petrachi (il ds del Toro, ndr) ha tanta carne al fuoco». Più esplicito invece quando si tratta di lodare Zakaria Aboukhlal, l’esterno granata dato (fino a non molto tempo fa) nel novero dei possibili partenti proprio nella finestra invernale delle trattative. «Se qualcuno si sta meritando la conferma? Beh anche oggi Aboukhlal ha fatto una buona partita: quindi direi bene».

Il cambio modulo adottato da Baroni a stagione in corso (il Torino è passato al 3-5-2), sembrava poter “tagliare” fuori il funambolo marocchino (acquistato invece con l’idea di giocare alto a sinistra nel 4-2-3-1). Eppure nelle ultime due sfide Aboukhlal si è ritagliato un minutaggio importante, arretrando il suo raggio d’azione, con maggior libertà di agire a tutta fascia. Le parole di Cairo testimoniano la crescente fiducia della società di Via Viotti nei suoi confronti, mentre i rumors su un addio imminente (addirittura già a inizio di gennaio secondo qualcuno) sono sempre più lontani.

