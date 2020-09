Torino Atalanta, i convocati di Giampaolo: c’è Iago Falque, out Ujkani

Il Torino ha diramato la lista dei 23 convocati in vista del match di campionato contro l’Atalanta attraverso i propri canali ufficiali

Il Torino ha diramato la lista dei 23 convocati in vista del match di campionato contro l’Atalanta, in programma oggi pomeriggio alle ore 15. E’ presente Iago Falque mentre non compare Samir Ujkani. Ecco l’elenco completo dei giocatori chiamati da mister Giampaolo:

PORTIERI: Milinkovic-Savic, Rosati, Sirigu;

DIFENSORI: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murri, Nkoulou, Vojvoda;

CENTROCAMPISTI: Berenguer, Linetty, Lukic, Meite, Rincon, Segre;

ATTACCANTI: Belotti, Edera, Falque, Millico, Verdi, Zaza.