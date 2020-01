Torino-Atalanta streaming e probabili formazioni: dove vederla

Torino-Atalanta: i granata di Mazzarri sfidano i nerazzurri di Gasperini nell’anticipo serale del sabato della 21ª giornata di Serie A

La sfida del sabato sera della 21ª giornata di Serie A mette di fronte il Torino di Walter Mazzarri, in lotta per l’Europa League, e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, attualmente al 5° posto a 3 lunghezze dalla zona Champions League. Sono 27 i punti in classifica dei granata, 35 invece quelli della Dea. Torino-Atalanta: la partita si giocherà sabato 25 gennaio 2020 nello scenario dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese, con fischio d’inizio fissato per le ore 20.45.

Torino-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire Torino-Atalanta sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La telecronaca di Torino-Atalanta su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il supporto di Roberto Cravero al commento tecnico.

Torino-Atalanta, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Sabato 25 gennaio 2020

Fischio d’inizio: ore 20.45

Stadio: Olimpico Grande Torino (Torino)

Dove vederla in streaming: Segui live Torino-Atalanta solo su DAZN

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata



Le probabili formazioni

TORINO – Infortunato Baselli, Mazzarri dovrà rinunciare anche agli squalificati Rincon e Ola Aina. Centrocampo dunque completamente da ridisegnare, con Lukic e Meité interni e De Silvestri e Ansaldi sulle due corsie laterali. Davanti Verdi e Berenguer agiranno sulla trequarti a sostegno del centravanti Belotti. In difesa, davanti al portiere Sirigu, Djidji potrebbe spuntarla su Bremer per completare la linea a tre con Izzo e N’Koulou.

ATALANTA – Intera rosa a disposizione per Gasperini, che davanti dovrebbe optare per il tandem d’attacco composto da Ilicic e Duvan Zapata. Il ‘Papu’ Gómez agirà sulla trequarti. A centrocampo in mezzo dovrebbe ricomporsi la coppia composta da De Roon e Freuler, mentre Hateboer e Gosens dovrebbero presidiare le due fasce. Fra i pali ci sarà Gollini, in difesa conferma per Caldara, favorito su Djimsiti per completare la linea a tre con Toloi e Palomino.



TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Djidi; De Silvestri, Lukic, Meité, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gomez; Ilicic, D. Zapata. All. Gasperini

