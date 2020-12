Torino, Belotti punta Pulici e Graziani: si prepara al sorpasso

Andrea Belotti è l’anima del Torino, ancor di più in questa stagione complicata. Il centravanti granata tenta il sorpasso a due leggende

Andrea Belotti è l’anima del Torino. Il bomber granata sta provando a far risalire la squadra in questa stagione molto difficile a suon di gol: sono già 9 le reti in 14 partite.

La Gazzetta dello Sport evidenzia come manchino solo 9 reti a Belotti per raggiungere Ciccio Graziani nella storia del Torino, a quota 97. L’obiettivo reale è poi Pulici: l’ex granata ha fissato in alto l’asticella, con 134 gol in 14 stagioni.