Torino, Berruto amaro: «Vilipeso la storia del popolo granata»

Torino, l’ex ct della Nazionale di volley Berruto amaro sui social: «Un’umiliazione, vilipeso la storia del popolo granata»

Il popolo granata, in queste ore, si sta scatenando sul web. Dopo il 7-0 con l’Atalanta, dopo l’eliminazione in Coppa Italia, dopo il 4-0 incassato ieri a Lecce. Monta insomma, sui social, la rabbia dei tifosi.

Amaro anche il commento di un sostenitore-vip come l’ex ct della Nazionale di volley Mauro Berruto. «Un’umiliazione senza fine, non per i 15 gol in 3 gare, no. Molto peggio. Per aver vilipeso la storia di un popolo che si riconosce in un certo modo di stare al mondo. Arpino lo chiamava “tremendismo”, fatevi spiegare da lui cosa sia», il suo laconico post.