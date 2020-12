Allo stadio Olimpico Grande Torino, il match valido per la 13ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Torino e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(-Dall’inviato allo stadio Olimpico Grande Torino, Andrea Cerrato) Allo stadio “Olimpico Grande Torino”, Torino e Bologna si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Torino Bologna 0-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio – si gioca

2′ Toro aggressivo – Dalle prime fasi di gioco si nota un Toro più aggressivo e che cerca immediatamente la verticalizzazione.

6′ Palacio vicino al gol – Il Bologna recupera palla a metà campo con Soriano che innesca subito Vignato, il classe 2000 crossa per Palacio che vince un duello e da posizione defilata si fa respingere la conclusione in angolo da Milinkovic-Savic

8′ Traversa di Svanberg – Botta violentissima da fuori area del numero 32 rossoblù con la palla che si infrange sulla traversa

10′ Il Toro reclama un rigore – Rincon recupera palla all’altezza della bandierina e mette in mezzo per Belotti: il capitano granata non riesce a deviare in porta per una trattenuta in area di rigore. Dopo un check del VAR il gioco prosegue normalmente visto che la trattenuta è reciproca

16′ Chance per il Bologna – Bello schema su punizione con Barrow che cerca Danilo sul secondo palo, ponte in mezzo del centrale e Toro che libera in angolo.

18′ Chance per Lukic – Bella trama del Torino con Gojak che cross in maniera precisa al centro per Lukic, Danilo lo anticipa e libera in angolo.

33′ Mischia nell’area del Toro – Caos nell’area granata a seguito di un cross di Svanberg. Alla fine il Toro libera in angolo

34′ Proteste del Toro – Su uno strano campanile Medel non riesce a liberare e per poco non spalanca il campo a Rincon e Verdi. Sul rinvio affannoso del cileno il Toro protesta per un possibile fallo di mano non ravvisato da Pasqua

40′ Calcio d’angolo per il Toro – Verdi batte e Izzo colpisce di testa ma la palla finisce alta sopra la traversa

Fine primp tempo – INTERVALLO

Migliore in campo: al termine del primo tempo Svanberg PAGELLE

Torino Bologna 0-0: risultato e tabellino

TORINO (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Lyanco, Bremer, Rodriguez; Gojak, Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli (28′ Verdi), Belotti. A disposizione: Rosati, Sirigu, Segre, Zaza, Edera, Meite, Vojvoda, Nkoulou, Celesia, Buongiorno. Allenatore: Giampaolo

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Medel, Tomiyasu; Dominguez, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. A disposizione: Breza, Denswil, Paz, Poli, Baldursson, Rabbi, Schouten, Calabresi, Dijks, Pagliuca, Vergani, Khailoti. Allenatore: Mihajlovic.

ARBITRO: Pasqua

AMMONITI: Dominguez, Rodriguez