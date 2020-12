Torino, senti Bremer: «Farò grandi cose, ho imparato molto qui»

Gleison Bremer analizza il suo 2020 con la maglia del Torino addosso: ecco le parole del difensore brasiliano sulla sua annata

Gleison Bremer, difensore del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Lance! nel corso della consegna di 120 ceste alimentari alla sua città natale, Itapitanga. Le sue parole ripotate da Toronews.net.

«Ho sempre più fiducia in me stesso. L’anno non è stato buono se guardiamo alla pandemia. Nonostante i problemi, sono riuscito a crescere individualmente. Ho imparato molto, sia dentro che fuori dal campo. Mia figlia è nata, ho avuto buona continuità di impiego. Posso crescere ancora di più e sono fiducioso che qui a Torino farò grandi cose».