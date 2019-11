Torino, Comi: «Verdi? E’ un giocatore di qualità, ma farla non è facile»

Antonio Comi, direttore generale del Torino, ha espresso il suo parere su Verdi a pochi minuti dall’inizio del match con l’Inter

Nel pre partita di Torino-Inter, il direttore generale granata Antonio Comi ha parlato dell’impatto di Simone Verdi sulla compagine allenata da Mazzarri. Ecco le parole del dirigente del club piemontese.

«Verdi? Non ha fatto un percorso di crescita in questo periodo, ma in tutta la sua carriera. E’ un giocatore di qualità ma farla non è mai facile», ha spiegato Comi ai microfoni di Dazn.