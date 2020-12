Torino, comunicato del club: «Illazioni infondate. Via le azioni legali»

Il Torino ha comunicato di aver dato mandato ai propri legali per tutelare l’immagine della società

In casa Torino si sta vivendo un momento difficile, ma la società non ci sta. In una nota ufficiale, il club ha infatti comunicato che intende procedere per via legali contro chi cerca di destabilizzare l’ambiente.

«Il Torino FC comunica di aver dato mandato ai propri legali per tutelare l’immagine della Società e dei suoi tesserati in merito alle illazioni, infondate e destabilizzanti, apparse in questi ultimi giorni». In riferimento ad alcuni articoli su nervosismi e liti nello spogliatoio, pubblicati da alcuni quotidiani.