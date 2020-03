Torino, De Silvestri esalta i medici: «Sono degli eroi» – FOTO

Torino, De Silvestri esalta il lavoro di medici, infermieri ed operatori sanitari nelle difficoltà: «Sono degli eroi»

De Silvestri, in questo momento di grande sofferenza per il Paese, non perde occasione per esaltare il lavoro di medici, infermieri ed operatori sanitari italiani,

Che, nella difficoltà, si stanno adoperando – mettendo a repentaglio la propria salute – per contenere il contagio e per dare sollievo ai malati. «Sono degli eroi», il post pubblicato dall’esterno del Torino con tanto di immagine a corredo.