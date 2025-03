Torino Empoli, due big a rischio per Vanoli: novità sul rientro di Lazaro

Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa pre Torino Empoli, due big a rischio tra i granata: le ultime sul rientro di Lazaro

Paolo Vanoli, tecnico del Torino, ha fatto il punto dall’infermiera in previsione della partita di Serie A contro l’Empoli. Due big a rischio tra i granata: le ultime sul rientro di Lazaro. Le parole:

Buongiorno mister Vanoli, come sta il Torino? Com’è andata la settimana?

«Abbastanza bene. Tranne per qualche imprevisto che dovremo valutare durante la rifinitura. Speriamo di avere in gruppo Lazaro che in partita ha subito una bruttissima entrata, vediamo in rifinitura. Poi dobbiamo vedere Tonny (Sanabria, ndr) che ha avuto un problema e vediamo se tornerà. E Walukiewicz, che ha preso un colpo in allenamento. Non ci dovrebbero essere problemi, ma c’è qualche precauzione».

