Nel Bar Norman, storico locale in cui è stato fondato il Torino nel 1906, son stati trovati cibi scaduti ed escrementi di topo

Il Bar Norman, uno dei locali più storici e prestigiosi di Torino, è il luogo in cui è nata la gloriosa società granata. Infatti, il 3 dicembre del 1906, dalla fusione tra il Football Club Torinese e alcuni soci dissidenti del Football Club Juventus, nacque, all’interno del Bar di Via Pietro Micca, il Torino FC. Eppure non è tutto oro ciò che luccica. Proprio ieri infatti, il Bar è entrato al centro della cronaca in conseguenza di un’ispezione dei Nas che hanno trovato all’interno del locale 100 kg di alimenti in evidente stato di decomposizione. Ma non solo.

Con la collaborazione di personale del Reparto Prevenzione Crimine e della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, son stati trovati negli scaffali anche alcuni escrementi di topi. Per tale motivo è arrivata la multa alla titolare, come si evince da quanto dichiarato sul sito della Questura torinese: «Alla titolare dell’esercizio pubblico, denunciata per vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione e frode nell’esercizio del commercio, sono state inoltre contestate violazioni di natura amministrativa, quali l’assenza nel locale all’atto del controllo di polizia, la mancata esposizione SCIA, l’esposizione di prodotti sprovvisti del prezzo di vendita, la mancata applicazione della procedura di tracciabilità, il non utilizzo di frigoriferi con termometri propri a lettura esterna, l’esposizione di alimenti non confezionati e non protetti dal contatto con il pubblico/polvere/insetti, il mancato utilizzo di contenitori per rifiuti con apertura a pedale. Il totale complessivo delle sanzioni amministrative elevate dagli operatori intervenuti ammonta a 27.998 euro».