Torino, Iago Falque torna in Spagna: rientro in campo nel 2020

Il Torino dice arrivederci a Iago Falque: l’attaccante non rientrerà contro la Spal e sarà in campo solo nel 2020

Il Torino può giò dire arrivederci a Iago Falque: il numero 10 granata fa ritorno in Spagna dove continuerà il percorso riabilitativo dopo l’infortunio, approfittando anche della vicinanza della famiglia.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Iago Falque quindi tornerà in campo solo nel 2020: niente Spal per lui. Lo spagnolo, quando rientrerà, sarà fondamentale per Walter Mazzarri per dare una marcia in più alla squadra.