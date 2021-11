Torino, due assenti nell’allenamento odierno per Juric

Il Torino si sta allenando per prepararsi al rientro dopo la sosta per le Nazionali: ancora personalizzato per due giocatori

Allenamento mattutino per il Torino di mister Juric, che sta preparando la sua squadra al rientro dopo la sosta delle Nazionali. All’appello, come riportato da un comunicato dei granata, mancavano due giocatori alle prese con i rispettivi infortuni, oltre ai Nazionali.

Ansaldi e Mandragora sono i due ragazzi che stanno svolgendo un lavoro personalizzato per recuperare dagli acciacchi fisici accusati nelle ultime uscite. Juric punta a recuperare almeno uno dei due in vista della prossima sfida contro l’Udinese, anche se non sarà facile.