Torino Juventus, contatto Zapata-Gatti: il pensiero di Marelli

Luca Marelli ha commentato su Dazn il contatto tra Zapata e Gatti con i bianconeri che reclamavano un’espulsione per condotta violenta. Ecco le sue parole.

COMMENTO – «Dall’immagine che abbiamo visto, non c’è possibilità di on field review, perché non si capisce se sia stato un pugno o una sbracciata. In mancanza di immagini chiare, non si può intervenire con un cartellino giallo e pertanto si va avanti»