Beppe Bozzo ha parlato del futuro al Torino di Simone Zaza

Beppe Bozzo, agente tra gli altri di Simone Zaza, in una intervista a Tuttosport ha parlato del futuro in granata del suo assistito. Il rapporto tra l’attaccante e il Torino non è mai sbocciato del tutto e allora in tanti hanno pensato a un possibile addio nel mercato invernale.

«A gennaio non lascerà il Torino, lì sta bene». La dichiarazione chiara e coincisa dell’agente Beppe Bozzo sul futuro di Zaza.