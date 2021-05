Torino: Mandragora ha dimenticato l’infortunio e ora il rinnovo è automatico

Rolando Mandragora è uno dei punti fermi della stagione del Torino ed ha convinto anche per il futuro. Sarà riscatto se…

Rolando Mandragora è una delle note più liete del Torino 2020-21. Il suo arrivo a gennaio ha ridato equilibrio e tecnica ad un reparto, il centrocampo, con poche certezze, forse solo Rincon. Linetty e Lukic non hanno mai convinto fino in fondo e allora Nicola che aveva già avuto Mandragora ai tempi del Crotone, non ci ha pensato due volte ad affidargli le chiavi del centrocampo granata.

E adesso il meritato rinnovo del prestito per un’altra stagione è certo, sono stati spazzati via anche i brutti ricordi dell’infortunio al ginocchio. E se le cose continueranno su questa riga, potrebbe scattare anche il riscatto definitivo dall’Udinese per 9 milioni più uno di bonus. La discriminante? Un’altra salvezza, si spera, questa volta con qualche giornata d’anticipo. Lo riporta La Stampa.