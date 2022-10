I black-out di Leao

Non è la prima volta e non sarà l’ultima che Leao spegne la luce e il suo personalissimo black-out va a condizionare negativamente la prestazione del Milan. Che certo non è stato brillante al Grande Torino, ma che ha messo il portoghese in condizione di fare ben 2 gol in 6 minuti e ne è stato tradito. Era già successo a Reggio Emilia col Sassuolo (0-0), e anche con la Sampdoria dove si era fatto espellere (ma in quel caso il Diavolo ne era uscito vincente).

Stavolta la sua prestazione negativa fa ancora più notizia perché era reduce dall’avere trovato il primo gol in Champions League a Zagabria. Impietoso il 4 in pagella de La Gazzetta dello Sport, che individua come fattore condizionante un problema di concentrazione: «Il corpo è a Torino, la testa chissà: straccia due biglietti vincenti regalati da Diaz, poi è svagato. In quelle due palle gol, c’è metà partita»