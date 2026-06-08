Torino, via al progetto Abate: sarà lui il tecnico dei granata

Decisione definitiva in casa Torino: Ignazio Abate nominato nuovo allenatore per inaugurare il nuovo ciclo granata

Il Torino ha scelto: sarà Ignazio Abate il nuovo allenatore granata. Nella giornata di oggi è andato in scena il secondo incontro tra le parti, dopo il primo faccia a faccia della scorsa settimana, e il club ha deciso di affondare il colpo.

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La società ha condiviso con l’ex tecnico della Juve Stabia la programmazione per il nuovo ciclo, trovando piena sintonia su idee, metodo di lavoro e sviluppo della squadra. Abate firmerà un contratto biennale, diventando ufficialmente il successore del progetto tecnico precedente.

Il Torino aveva valutato anche altri profili — Gilardino, Aquilani e Juric — ma la scelta finale è ricaduta sull’ex difensore del Milan, considerato il nome più adatto per aprire un nuovo percorso.

Il club granata si prepara così a inaugurare una nuova era, affidandosi a un tecnico giovane, ambizioso e con idee chiare.



