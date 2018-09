De Laurentiis elogia Ancelotti: «Una nuova era per il Napoli»

Aurelio de Laurentiis soddisfatto al termine di Torino-Napoli: le parole del presidente partenopeo nel post-partita

Torino-Napoli è terminata 1-3, Aurelio de Laurentiis elogia mister Carlo Ancelotti. Ecco le parole del presidente partenopeo a Sky Sport: «E’ cominciata una nuova era, non si poteva pensare che Ancelotti potesse proseguire lo stesso stile di calcio creato da Sarri. Non deve dimostrare niente a nessuno, ha vinto di tutto e di più: l’ho preso per non avere ogni fine partita questo disastro, incubo e svenimenti. Il calcio deve rimanere un gioco nel quale ci dobbiamo divertire, con passione, sportività e disciplina».

Continua Aurelio de Laurentiis: «Oggi sono venuto con una grande mascotte, mio nipote John. Tutti sono utili alla causa ma nessuno è indispensabile, questo aiuta il gruppo a essere unito e non adombrarsi quando qualcuno viene escluso. Oggi si è fatto male Luperto e la nostra prima punta non è potuta entrare, ma un attaccante di quella caratura giocherà col Parma e farà bene. Mi ha fatto piacere vedere ieri il primo gol di Inglese col Parma».