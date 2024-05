Spalletti stoccata al Napoli: «Tre allenatori non si cambiano nemmeno in cinque anni. Basta una cosa ai giocatori...»

Luciano Spalletti, Ct dell’Italia, è tornato a parlare al Corriere della Sera dell’esperienza al Napoli e dei motivi della crisi

Luciano Spalletti, Ct dell’Italia, è tornato a parlare al Corriere della Sera dell’esperienza al Napoli e dei motivi della crisi. Le sue dichiarazioni:

NAPOLI – «Tre allenatori in genere non si cambiano neanche in cinque anni. Come si fa in pochi mesi ad assimilare tante cose da uomini che hanno metodi e caratteri diversi. I giocatori, talvolta, devono essere confortati, convinti di essere forti. Basta un nulla per demotivarsi»