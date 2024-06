Fiorentina Italiano: «Qui momenti indimenticabili, certe critiche mi hanno aiutato; spiace non aver chiuso con un trofeo»

Le parole di Vincenzo Italiano dopo la sua ultima partita sulla panchina della Fiorentina: «Sono stati 3 anni favolosi»

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Fiorentina contro l’Atalanta, nella sua ultima partita sulla panchina dei viola.

ADDIO – «Sono stati momenti indimenticabili nello spogliatoio, con le parole del capitano e del direttore. Nella vita e nel calcio si aprono nuove pagine. Sono stati 3 anni favolosi: ci siamo posti l’obiettivo di correre forte su tutte le competizioni e ci siamo riusciti. Sia io che i ragazzi siamo cresciuti come conoscenze e di questo ne sono felice».

CRITICHE – «Chi lavora a Firenze e inizia un percorso con la maglia viola, sa che deve dare tanto e che la gente spinge per ottenere grandi risultati. Dopo 3 anni ho capito che certi attacchi sono dettati dalla passione. Certe critiche mi hanno aiutato, altre le ho accusate ma si riparte e questi sono i risultati. Non abbiamo chiuso con un trofeo, ma Gasperini mi ha detto che il percorso in futuro verrà sempre ricordato».