Torino, Tuttosport rilancia: questi tre big granata a rischio addio 

Il Torino monitora con attenzione il calciomercato, tre big granata potrebbero lasciare il club in estate, ecco chi sono

Il Torino, concluso il ciclo targato Ivan Juric, è un cantiere a cielo aperto. Il calciomercato estivo dei granata si prospetta infatti incandescente con alcuni pezzi pregiati del club granata che potrebbero lasciare il capoluogo piemontese proprio nei mesi più caldi dell’anno.

Lo rivela Tuttosport nell’edizione odierna. Il quotidiano sabaudo cita infatti tre profili che (al netto di un’offerta soddisfacente) sarebbero disposti a trasferirsi in una nuova compagine. Di chi parliamo? Naturalmente di Alessandro Buongiorno, ma anche di Ivan Ilic e Tonny Sanabria. Questi ultimi due, in modo particolare, sarebbero finiti sul mercato. Attenzione però, ciò non vuol dire che i tre talenti siano inevitabilmente destinati a lasciare il Torino. Tutto o quasi dipenderà dalle volontà del futuro tecnico granata, le scelte dei giocatori stessi e (ripetiamo) le offerte che arriveranno alla porta di Urbano Cairo.