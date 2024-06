Infortunio Scalvini, ecco le condizioni attuali del difensore dell’Atalanta in ottica Europei. Il primo rapporto su Giorgio

Scalvini durante Atalanta Fiorentina è uscito per infortunio: uscito nel secondo tempo in condizioni assai gravi soprattutto in vista dell’Europeo (il giocatore era stato convocato da Luciano Spalletti).

La prima diagnosi nei confronti del difensore nerazzurro parla di trauma distorsivo al ginocchio sinistro che potrebbe compromettere la sua presenza con la Nazionale. A breve ulteriori dettagli.