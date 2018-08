Daniele De Rossi nella sfida tra Torino e Roma raggiungerà il record di presenze in Serie A tra i giocatori in attività (442)

Daniele De Rossi è ancora il cuore pulsante della Roma nonostante alcune voci di mercato lo avevano allontanato dalla Capitale in estate. Nella sfida con il Torino delle 18 il capitano giallorosso raggiungerà il record di presenze in Serie A tra i giocatori ancora in attività. Il centrocampista è sceso in campo in 442 occasioni, sempre con la stessa maglia.

De Rossi precede il veterano del Chievo Verona, Sergio Pellissier, di una sola presenza. Inoltre, scendendo in campo con i granata raggiungerà la 34esima posizione nella classifica di tutti i tempi. Quest’ultima vede Paolo Maldini, nuovo direttore sviluppo strategico area sport del Milan, sul gradino più alto podio con 647 presenze. La seconda e terza posizione sono invece occupate da Gianluigi Buffon (640) e Francesco Totti (619).

