All'Olimpico Grande Torino, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra Torino e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All’Olimpico Grande Torino, Torino e Roma si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.

Torino-Roma 1-1: sintesi e moviola

1′ Iniziato il match

5′ Rui Patricio respinge su Zapata: il colombiano aveva colpito di testa da centro-area, il portiere la devia lateralmente

9′ Pericoloso Lukaku: lancio lungo di Dybala, che pesca la corsa del belga che calcia al volo. Palla fuori di poco

15′ Giallorossi che provano a tenere in mano il pallino del gioco in questo primo tempo

19′ Ci prova Radonjic, palla abbondantemente alta sulla traversa

22′ Sponda di Lukaku per Cristante, il cui tiro finisce ben lontano dallo specchio

30′ Al volo anche Rodriguez, ma ancora una volta la palla si spegne sul fondo

35′ Pericoloso ancora Radonjic che scarta Mancini e si libera al tiro, ma il suo piatto viene ben bloccato da Rui Patricio

41′ Impeciso Zapata su sviluppi di angolo, nessun pericolo per Rui Patricio che vede la palla sfilare sul fondo

45′ Segnalato il recupero: ancora un minuto prima del duplice fischio

45’+1 Finisce il primo tempo, squadre ancora sullo 0-0

46′ Inizio secondo tempo.

48′ Lukaku va in progressione con nessuno che riesce a fermarlo: palla in mezzo per Dybala, ma Rodriguez bravissimo a chiudere.

51′ Tiro-cross di Seck, che prima supera Ndicka con un doppio passo: pallone che sfila lungo lo specchio e finisce a lato.

57′ Palo di Cristante! Spinazzola calcia in mezzo per l’inserimento di Cristante che però trova solo il legno.

62′ Lukaku fa tutto da solo, conclusione murata dalla difesa granata e ribattuta di El Shaarawy alta.

68′ GOL ROMA – Lukaku riceve palla dentro l’area granata, si gira e calcia prendendo in controtempo Milinkovic-Savic

79′ – Roma, paura infortunio per Llorente. L’esterno cade male sul gomito in un contatto con Sanabria.

82′ Schuurs trova il fondo e crossa, pallone che finisce a Lazaro che si coordina male e il pallone di fatto gli rimbalza contro per poi uscire.

86′ – GOL TORINO – Punizione dalla trequarti di Ilic, Zapata è pronto e di testa va in schiacciata.

Torino-Roma 1-1: risultato e tabellino

63′ Lukaku, 86′ Zapata

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro; Seck, Radonjic; Zapata. All. Ivan Juric

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Spinazzola; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. All. Mourinho

Arbitro: Guida