Torino, Sanabria: «Abbiamo un rammarico importante perché ci tenevamo tanto a questa partita»

Antonio Sanabria, attaccante del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida pareggiata con la Cremonese

PAROLE – «Abbiamo un rammarico importante perché ci tenevamo tanto a questa partita, abbiamo cominciato bene, ma non abbiamo approfittato delle occasioni, soprattutto io con il portiere che mi ha parato con le gambe il tiro. Bisogna guardare avanti, imparare dagli errori e preparare al meglio la prossima. Juric? Devo ringraziare lui per ciò che mi sta dando, anche se a volte le cose non vanno come mi aspetto. Mi sta dimostrando la sua fiducia, sono contento del, ne avevo bisogno».