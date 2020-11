Torino, un positivo al Coronavirus nello staff tecnico: il comunicato

Il Torino ha annunciato un nuovo caso di positività al Coronavirus nello staff tecnico: il comunicato ufficiale

Il Torino ha annunciato un nuovo caso di positività al Coronavirus nello staff tecnico. Il comunicato ufficiale del club granata.

«Il Torino Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un membro dello staff tecnico. Il tesserato, asintomatico, è già stato posto in isolamento. In ossequio alla normativa ed al protocollo, ed in accordo con le autorità sanitarie competenti, il gruppo squadra entra da questa sera in isolamento. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività sportiva».