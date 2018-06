Toro-Verissimo: cosa manca per chiudere il colpo per la difesa granata. Il Santos insiste: chiede non meno di dieci milioni di euro

L’addio, già sancito da qualche settimana con Nicolas Burdisso, non permette al Toro di stare sereno e tranquillo per quanto riguarda la situazione del pacchetto arretrato. I granata devono accelerare per prendere un difensore che completi il reparto e che si sposi perfettamente con il progetto di difesa a tre studiato da mesi da Walter Mazzarri. L’uomo giusto, in questo senso, è già stato individuato. Ed è Lucas Verissimo. Molto gradito a Mazzarri, particolarmente allettante per il direttore sportivo Gianluca Petrachi, che è già andato in missione in Brasile per portarselo a casa.

Il Toro sta trattando direttamente con il Santos che è proprietaria dell’80% del giocatore. Il 20% che avanza fa invece parte di un fondo gestito dagli agenti e dai familiari. I granata stanno conducendo la trattativa direttamente con il Santos, con la speranza che sia il club brasiliano a mettersi d’accordo con l’entourage per le cifre legate alle commissioni. La sensazione è che l’operazione si potrebbe chiudere per una cifra che gira intorno agli 8 milioni di euro. La prima offerta dei granata di 6.5 milioni di euro è stata respinta. Il secondo assalto pure: la proposta da 7 milioni di euro più due di bonus è stata rifiutata. Il Santos vuole chiudere a dieci milioni. Non uno di meno.