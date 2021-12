Toronto, non solo Insigne: contatti avviati per Belotti. Le ultime

Il Toronto pesca ancora in Italia: dopo il tentativo per Insigne, il club canadese ha messo nel mirino anche Belotti

Non solo Lorenzo Insigne. Il Toronto pensa anche ad Andrea Belotti per rinforzare l’attacco. Come riportato da Gianluca Di Marzio, si sono registrati i primi contatti tra il club canadese e l’attaccante, che ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Torino.

Nelle prossime settimane potrebbero esserci passi in avanti, con il Toronto disposto a offrire un maxi contratto al Gallo.